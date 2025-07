Sozinha com três filhos nos braços. Cristina Ferreira solidária com viúva de Diogo Jota: «Não consigo imaginar»

Diogo Jota e o irmão André Silva faleceram num acidente de viação. O jogador do Liverpool deixa a mulher com quem casou recentemente e três filhos.

A morte trágica de Diogo Jota, aos 28 anos, abalou profundamente o país, e a reação de Cristina Ferreira não se fez esperar. Nas redes sociais, a apresentadora da TVI expressou a dor sentida com a notícia: «Isto é tão difícil de aceitar. Não dá para deixar de pensar nesta mulher e nos pais. É uma família destruída. De um momento para o outro», escreveu, referindo-se a Rute Cardoso, mulher do jogador, e aos pais do atleta.

A comoção foi igualmente sentida na emissão desta quinta-feira do programa Dois às 10, da TVI. Cristina Ferreira, ao lado de Cláudio Ramos e dos comentadores, abriu o programa com imagens emocionantes de Diogo Jota junto da família. Cristina partilhou uma reflexão: «É daquelas coisas que nos deixa a pensar sobre a vida. Hoje estamos aqui bem e amanhã ninguém sabe (…) Como é que alguém se levanta depois disto? Temos mesmo de perceber que é uma passagem muito rápida», disse, emocionando os telespectadores.

«É de uma tristeza profunda. Relembro que o Diogo casou há 15 dias e deixa três filhos pequenos. Não consigo imaginar», sublinhou ainda Cristina Ferreira, num momento de forte carga emocional em direto.

Um amor de adolescência, interrompido por uma tragédia

Rute Cardoso vive agora um dos momentos mais difíceis da sua vida. Apenas dias depois de celebrar o casamento com Diogo Jota, o internacional português do Liverpool, vê-se viúva após o trágico acidente de viação que tirou a vida ao futebolista e ao irmão, André Silva, na madrugada de terça-feira, em Espanha.

O casal selou a sua união numa cerimónia íntima, no passado dia 22 de junho. Era o início de um novo capítulo numa história de amor que começou ainda na adolescência. A alegria do casamento deu lugar, de forma abrupta, a uma tragédia que abalou não só a família, como também o mundo do futebol.

Juntos há mais de uma década, Rute e Diogo tiveram três filhos. Nas redes sociais, Rute partilhou recentemente a felicidade pelo casamento, revelando a cumplicidade e estabilidade da relação que mantinham, longe dos holofotes.

A dor de Rute Cardoso é partilhada por todos os que acompanharam Diogo Jota, dentro e fora dos relvados. O país está em choque. A TVI continua a acompanhar este caso em atualização permanente.