Suzana Garcia em lágrimas ao falar da filha de Diogo Jota, de apenas 8 meses: «Vai ouvir os irmãos e ela não tem esse pai»

Um momento emocionante no programa «Dois às 10». A advogada Suzana Garcia mostrou-se solidária com a família de Diogo Jota e André Silva, os irmãos que perderam a vida num acidente de viação.

Suzana Garcia não conteve a emoção ao comentar, no programa Dois às 10, a trágica morte de Diogo Jota e do irmão, André Silva. Visivelmente abalada, a comentadora partilhou palavras de solidariedade, dirigindo-se especialmente à mãe dos dois jovens e a Rute Cardoso, mulher de Diogo Jota.

«A Rute tem um bebé de 8 meses. Como se gere?», começou por dizer, em lágrimas. Num momento de grande comoção, Suzana destacou o impacto profundo que esta perda terá nos filhos do casal: «Há dois meninos que sabem quem é o pai e há uma criança que não vai saber quem é o pai. Nós hoje estamos consternados, mas daqui a cinco meses ninguém sabe. Só que esta menina vai ver as fotos, vai ver os irmãos a falar do pai… e ela não tem esse pai».

Recorde-se que Diogo Jota, de 28 anos, jogador do Liverpool FC, e o irmão André Silva, de 25 anos, atleta do Penafiel, perderam a vida na madrugada de terça-feira, dia 3, num trágico acidente de viação em Espanha. A comoção foi sentida um pouco por todo o país e, no estúdio da TVI, não foi diferente.