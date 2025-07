A emocionante homenagem de Cristiano Ronaldo a Diogo Jota, que morreu aos 28 anos

Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa, reage de forma emocionada à morte de Diogo Jota e do irmão.

A morte trágica de Diogo Jota e do irmão André, na sequência de um violento acidente de viação em Espanha, continua a chocar o mundo do futebol. Esta quinta-feira, Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para deixar uma sentida homenagem ao companheiro da Seleção Nacional.

"Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado", escreveu o capitão da equipa das quinas, claramente abalado com a notícia que surpreendeu todos.

Na mesma mensagem, Cristiano Ronaldo endereçou palavras de conforto à família do jogador do Liverpool. "À tua família, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles", acrescentou.

O internacional português terminou a mensagem com uma nota de pesar que ecoa o sentimento de toda uma nação: "Descansem em paz, Diogo e André. Vamos todos sentir a vossa falta."

Diogo Jota tinha apenas 28 anos e casou-se com Rute Cardoso no passado dia 22 de junho. O casal tinha três filhos. A notícia da sua morte, avançada por vários meios de comunicação espanhóis, incluindo El País e Marca, gerou uma onda de comoção em Portugal e além-fronteiras.

A TVI continua a acompanhar todas as reações e desenvolvimentos deste caso.