Com "tristeza profunda", Cristina Ferreira reage à morte de Diogo Jota: «Isto é tão difícil de aceitar»

A apresentadora Cristina Ferreira é mais um nome que reage com choque à morte do jogador Diogo Jota.

A morte trágica de Diogo Jota, aos 28 anos, abalou profundamente o país, e a reação de Cristina Ferreira não se fez esperar. Nas redes sociais, a apresentadora da TVI expressou a dor sentida com a notícia: «Isto é tão difícil de aceitar. Não dá para deixar de pensar nesta mulher e nos pais. É uma família destruída. De um momento para o outro», escreveu, referindo-se à mulher do jogador, Rute Cardoso, e aos pais do atleta.

A comoção foi igualmente sentida esta manhã, no programa "Dois às 10", da TVI, onde Cristina Ferreira, Cláudio Ramos e os comentadores abriram a emissão com imagens de Diogo Jota ao lado da família. Visivelmente emocionada, Cristina partilhou uma reflexão com os telespectadores: «É daquelas coisas que nos deixa a pensar sobre a vida. Hoje estamos aqui bem e amanhã ninguém sabe (…) Como é que alguém se levanta depois disto? Temos mesmo de perceber que é uma passagem muito rápida», declarou.

«É de uma tristeza profunda. Relembro que o Diogo casou há 15 dias e deixa três filhos pequenos»

As autoridades espanholas admitiram que o acidente de viação que vitimou o futebolista português Diogo Jota e o irmão, em Zamora, Espanha, pode ter sido provocado pelo rebentamento de um pneu.

De acordo com um comunicado enviado à agência Lusa, a Guardia Civil refere que está a investigar o acidente de viação, ocorrido às 00:30 (23:30 em Lisboa) no quilómetro 65 da A52, município de Cernadilla, Zamora.