A publicação arrepiante da mulher de Diogo Jota: «Não aceito perder-te, nunca»

Uma antiga publicação de Rute Cardoso está a emocionar milhares de pessoas nas redes sociais. Na legenda, dedicada a Diogo Jota, lê-se: «Não aceito perder-te, nunca». A frase ganhou novo significado após a trágica morte do jogador.

A morte trágica de Diogo Jota, aos 28 anos, continua a provocar uma forte comoção pública. A dor inimaginável de Rute Cardoso, mulher do futebolista, está a emocionar milhares de pessoas e rapidamente várias publicações se tornam virais. Uma das quais, uma publicação de 30 de abril de 2014, quase no início do relacionamento. Na legenda de uma fotografia ao lado de Diogo, escreveu: «Não aceito perder-te, nunca ! <3»

Hoje, essas palavras ganham uma carga emocional ainda mais profunda, face ao trágico acidente de viação que tirou a vida a Diogo Jota e ao seu irmão, André Silva, esta quinta-feira, em Espanha.

O casal tinha casado recentemente, numa cerimónia íntima realizada a 22 de junho, selando uma relação que começou na adolescência e da qual nasceram três filhos. Nas redes sociais, Rute sempre mostrou o orgulho e amor por Diogo, partilhando momentos de felicidade, cumplicidade e crescimento conjunto.

As palavras de Rute ecoam o sentimento de milhares de portugueses que, em choque, continuam a tentar lidar com a perda de uma das figuras mais queridas do futebol nacional. A TVI continua a acompanhar esta história em desenvolvimento.