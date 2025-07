A última partilha de Diogo Jota nas redes sociais pode ter sido a mais emocionante de sempre

A morte de Diogo Jota está a deixar todos em choque. O jogador português e do Liverpool tinha casado recentemente.

O futebol português e internacional está em choque com a notícia da morte de Diogo Jota, aos 28 anos, avançada pelo jornal espanhol Marca. O internacional português e jogador do Liverpool morreu esta madrugada, na sequência de um acidente de viação em Zamora, Espanha.

De acordo com o mesmo jornal, o trágico acidente aconteceu ao quilómetro 65 da autoestrada A-52, junto ao município de Palacios de Sanabria. O carro onde seguia o jogador incendiou-se após o impacto, provocando um fogo que se alastrou à vegetação próxima. No veículo seguia também o irmão de Diogo Jota, de 26 anos, que terá igualmente perdido a vida.

A notícia apanha o mundo do futebol de surpresa, sobretudo por ter ocorrido apenas dias depois de Diogo Jota ter celebrado o seu casamento. O jogador casou-se com Rute Cardoso no passado domingo, 22 de junho, e partilhou registos do momento nas redes sociais. A publicação, feita no Instagram, mostra imagens da cerimónia e é, agora, a última partilha feita pelo atleta.

Diogo Jota era uma das figuras mais acarinhadas da nova geração do futebol português, com uma carreira sólida no Wolverhampton e, mais recentemente, no Liverpool FC, além da presença regular na seleção nacional.