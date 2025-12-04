Diogo Jota faria hoje 29 anos. Última publicação do jogador é 'inundada' de homenagens

No dia em que completaria 29 anos, Diogo Jota voltou a ser lembrado por milhares de fãs e amigos — desta vez, através de uma verdadeira onda de mensagens emocionadas na sua última publicação de Instagram.

O aniversário de Diogo Jota faz com que a caixa de comentários da sua última publicação dedicada ao dia do seu casamento com Rute Cardoso ficasse completamente inundada de palavras de saudade, parabéns e tributos ao internacional português.

O vídeo, onde Diogo Jota surge com a mulher num dos dias mais felizes da sua vida, transformou-se hoje num espaço de homenagem. Entre emojis de corações, mensagens de força à família e promessas de que “nunca será esquecido”, multiplicam-se comentários de parabéns.

A data não passou despercebida entre os adeptos e aqueles que acompanhavam a carreira e o percurso do atleta, que deixou uma marca profunda dentro e fora do campo.

O tema também esteve em destaque no programa V+ Fama.