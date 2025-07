Este é o primeiro registo de Diogo Jota com a mulher, há quase 12 anos

As imagens de Rute Cardoso e Diogo Jota estão a comover os fãs. O casal tinha celebrado o casamento poucos dias antes da morte do jogador português.

Quase 12 anos depois de ter sido partilhada, uma das primeiras fotografias de Diogo Jota com Rute Cardoso está a tornar-se viral nas redes sociais, numa altura em que o país continua a reagir à trágica morte do futebolista e do seu irmão, André Silva.

Na imagem, ambos aparecem ainda muito jovens, lado a lado, com uma legenda simples e carinhosa: “Bichinho ❤ #loveyou”. Uma expressão de afeto que agora ganha um significado ainda mais profundo, à luz da dor que atravessa a família.

A publicação, datada de 2013, é o primeiro registo público da relação de Diogo e Rute, que se conheceram na adolescência e construíram uma vida juntos. Depois de mais de uma década de cumplicidade, casaram-se no passado dia 22 de junho, poucos dias antes do trágico acidente em Espanha.

A história de amor de Diogo Jota e Rute, que resultou em três filhos, era marcada pelo apoio mútuo. Nas redes sociais, o casal partilhava momentos como celebrações familiares ou datas especiais.