O gesto de Diogo Jota que ninguém vai esquecer

Fernando Santos revelou um episódio que marca a vida de Diogo Jota na seleção portuguesa.

A trágica morte de Diogo Jota e do irmão, André Silva, deixou o país em choque — e Fernando Santos, antigo selecionador nacional, não ficou indiferente à notícia que o abalou profundamente.

Em declarações exclusivas ao Jornal Nacional da TVI, Fernando Santos revelou que, assim que soube do acidente, só conseguiu rezar. Visivelmente consternado, o treinador que convocou Diogo Jota pela primeira vez à Seleção Nacional confessou: «Foi um choque tremendo. Quando acordei, já tinha várias mensagens, mas não queria acreditar».

Durante a conversa, Fernando Santos partilhou um episódio marcante da ligação que mantinha com o jogador. Falou da ausência forçada de Diogo Jota no Mundial do Catar, em 2022, devido a uma lesão. Ainda assim, o jogador teve um gesto que emocionou toda a comitiva: «O Diogo ligou-me e disse: ‘Mister, posso ir na mesma convosco?’»

O pedido foi aceite sem hesitação, e o avançado juntou-se à equipa durante quatro dias, acompanhando de perto os colegas e assistindo a dois jogos da Seleção. «Tinha um caráter muito forte. Era muito mais do que golos», destacou Fernando Santos.

No final da entrevista, o antigo selecionador dirigiu palavras sentidas à família de Diogo e André, admitindo ser difícil imaginar a dor vivida neste momento

A TVI continua a acompanhar todos os desenvolvimentos desta perda irreparável para o desporto português e para o país. O jogador tinha casado recentemente e deixa três filho.