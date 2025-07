O que se sabe sobre o acidente que matou Diogo Jota e o irmão?

Entre no casamento do futebolista Diogo Jota!

A notícia lançada pelo jornal espanhol A Marca deixou o mundo do futebol em choque.

O futebol português está de luto com a trágica notícia da morte de Diogo Jota, avançada esta terça-feira pelo jornal espanhol A Marca. O internacional português, de 28 anos, morreu na sequência de um violento acidente de viação ocorrido esta madrugada na província de Zamora, em Espanha.

De acordo com a publicação espanhola, Diogo Jota seguia num automóvel acompanhado pelo irmão, André Silva, também ele futebolista, atualmente ao serviço do Penafiel. O despiste aconteceu ao quilómetro 65 da autoestrada A-52, nas proximidades de Palacios de Sanabria. O veículo terá saído da via e ficado em chamas.

Testemunhas no local contactaram os serviços de emergência e relataram que o carro foi rapidamente consumido pelas chamas, que se estenderam à vegetação envolvente, dificultando as operações de socorro.

As autoridades espanholas estão a investigar as causas do acidente, que permanecem por apurar.

Internacional português por 49 vezes, Jota foi campeão da Premier League e marcou presença em grandes competições internacionais ao serviço da Seleção Nacional.

Tinha casado dia 22 de junho, tendo sido mesmo a sua última partilha nas redes sociais.