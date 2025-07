Saiba quem é Rute, a mulher de Diogo Jota que fica viúva poucos dias depois de casar

A trágica morte de Diogo Jota está a chocar o futebol português e o mundo. O jogador português morreu ao lado do irmão, num acidente de viação.

Rute Cardoso vive um dos momentos mais difíceis da sua vida. Apenas dias depois de casar com Diogo Jota, o internacional português do Liverpool, Rute vê-se agora viúva, após o trágico acidente de viação que tirou a vida ao futebolista esta terça-feira, em Espanha.

O casal tinha celebrado recentemente uma cerimónia íntima de casamento, dia 22 de junho, selando uma história de amor que começou na adolescência. O que seria o início de um novo capítulo transformou-se numa tragédia devastadora, que abalou não só a família, mas também o mundo do futebol.

Mãe de três filhos que teve com Diogo Jota, Rute partilhou nas redes sociais a felicidade do casamento, demonstrando a estabilidade e cumplicidade que unia o casal. Após mais de uma década juntos, decidiram oficializar a relação com uma cerimónia marcada pela simplicidade e pelo amor partilhado com familiares e amigos.

Ao longo da carreira de Diogo Jota — com passagens por clubes como Wolverhampton e Liverpool —, Rute foi um pilar emocional constante. Sempre discreta, acompanhou o crescimento pessoal e profissional do jogador, mantendo uma relação sólida longe dos holofotes.

Agora, Rute enfrenta uma mudança repentina e brutal. Passou, num curto espaço de tempo, da alegria do casamento ao luto inesperado. Fica com a responsabilidade de cuidar dos filhos e de reconstruir a sua vida sem o companheiro de mais de dez anos.

A dor de Rute Cardoso é também sentida por todos os que acompanharam a trajetória de Diogo Jota, dentro e fora dos relvados. A TVI continua a acompanhar este caso em desenvolvimento.