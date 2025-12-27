Filhos de Diogo Jota aparecem em público após a morte do jogador. E o momento não podia ser mais emocionante

O jogo entre Liverpool e Wolverhampton fica marcado pela homenagem ao futebolista português.

O encontro entre o Liverpool e o Wolverhampton foi marcado por forte simbolismo e emoção. Pela primeira vez desde a morte de Diogo Jota, ocorrida no passado mês de julho, os dois clubes ingleses que o internacional português representou defrontam-se. i

Para assinalar o momento, foi preparada uma homenagem especial em Anfield. Os filhos de Diogo Jota, Dinis e Duarte, subiram ao relvado a acompanhar os jogadores na entrada para as quatro linhas, num gesto carregado de significado que pretende honrar a memória do futebolista, num momento que está a emocionar o mundo do desporto.

A iniciativa reflete o impacto profundo que Diogo Jota deixou nos dois emblemas. Foi no Wolverhampton que o avançado se afirmou no futebol inglês, dando os primeiros passos de destaque na Premier League e conquistando o reconhecimento dos adeptos e da crítica. O seu talento acabaria por levá-lo ao Liverpool, onde viveu os anos mais marcantes da carreira.

Em Anfield, Diogo Jota conquistou títulos, alcançou protagonismo internacional e tornou-se uma figura querida dos adeptos, não apenas pelo que fazia em campo, mas também pela atitude, profissionalismo e entrega ao clube.

Temas: Diogo Jota Liverpool Wolverhampton Dois às 10 Rute Cardoso

