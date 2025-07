O fim do silêncio. Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, faz homenagem arrepiante ao jogador português

Um mês após o casamento, Rute Cardoso partilhou, pela primeira vez desde o acidente, uma homenagem comovente ao marido. A publicação nas redes sociais é marcada por saudade, dor e amor eterno.

No dia em que assinalaria o primeiro mês de casamento com Diogo Jota, Rute Cardoso recorreu às redes sociais para recordar o marido, falecido tragicamente a 3 de julho, na sequência de um acidente de viação em Zamora, Espanha. O mesmo acidente vitimou também o irmão do jogador, André Silva.

A publicação, a primeira desde o trágico desaparecimento do internacional português, é uma homenagem simples, mas profundamente comovente. Rute partilhou algumas imagens do casamento, ocorrido apenas dez dias antes da tragédia, acompanhadas da música "Forever and Ever and Always", de Ryan Mack. “Um mês do nosso ‘nem que a morte nos separe’. Para sempre, a tua branquinha”, escreveu, evocando o apelido carinhoso com que o jogador se referia a si.

A morte de Diogo Jota deixou o mundo do futebol em choque. Em Portugal e no Liverpool — clube que representava desde 2020 — multiplicaram-se as homenagens. Um dos momentos mais emocionantes aconteceu junto ao estádio de Anfield, onde Rute Cardoso, juntamente com colegas e adeptos, participou num tributo sentido ao jogador.

Diogo Jota e Rute Cardoso conheceram-se ainda nos tempos de escola e partilhavam uma história de amor de longa data. Do relacionamento nasceram três filhos: Dinis, Duarte e uma bebé nascida em dezembro do ano passado, cujo nome o casal nunca revelou publicamente.

A homenagem agora partilhada por Rute Cardoso é mais uma demonstração do amor incondicional que unia o casal — um amor que, como escreveu, “nem que a morte nos separe”.