«O céu está em festa»: mulher do melhor amigo de Diogo Jota assinala aniversário do jogador com mensagem comovente

Um tributo emotivo da mulher de Ruben Neves, o melhor amigo de Diogo Jota.

Débora Lourenço, mulher de Ruben Neves, melhor amigo de Diogo Jota, deixou uma sentida homenagem ao jogador no dia em que o avançado completaria 29 anos. A mensagem, publicada esta quinta-feira, 4 de dezembro, emocionou os seguidores e voltou a mostrar o forte laço que unia o casal Neves ao jogador e à sua família.

Nas redes sociais, Débora partilhou uma fotografia captada a quatro — ela e Ruben Neves ao lado de Diogo Jota e Rute Cardoso — acompanhada de palavras carregadas de saudade: "Hoje, o céu está em festa, são os teus 29 anos. Saudades, meu amigo."

A amizade entre Diogo Jota e Ruben Neves era conhecida de todos e começou em 2016, quando se cruzaram nas seleções jovens e no FC Porto. Mais tarde, consolidou-se no Wolverhampton, em Inglaterra, onde dividiram balneário e vida fora das quatro linhas. O vínculo estendeu-se à Seleção Nacional, onde ambos fizeram parte do grupo que conquistou a Liga das Nações.

A homenagem de Débora surge poucos dias após Rute Cardoso assinalar o aniversário da filha mais nova do casal, Mafalda, reforçando o impacto da perda e o carinho que os amigos mais próximos continuam a demonstrar.