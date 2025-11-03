Apoiada em público. Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, emociona com abraço a pessoa especial

Durante a 21.ª EDP Maratona do Porto, Rute Cardoso viveu um momento carregado de emoção. A viúva de Diogo Jota foi surpreendida por um abraço especial. O gesto, em memória do jogador, comoveu todos os que acompanhavam a prova.

A 21.ª EDP Maratona do Porto, que decorreu este domingo, dia 2, ficou marcada por um momento de grande emoção para Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota.

Rute Cardoso partilhou, nas redes sociais, um registo que comoveu muitos seguidores. A empresária assistiu à prova e captou o instante em que um dos atletas, Bruno, amigo da família, interrompeu brevemente a corrida para a abraçar.

Nas imagens, publicadas no Instagram, é possível ver Bruno a correr com a camisola que Diogo Jota usava quando representava o Liverpool — um pormenor que deu ainda mais significado ao gesto.

Na legenda do vídeo, Rute Cardoso deixou apenas um emoji em forma de coração branco, símbolo de ternura e de uma memória que permanece viva.

Veja o momento: