Arrepiante: o mundo está a partilhar a declaração de Diogo Jota feita 11 dias antes de morrer

Este parque português está a fazer muitos esquecer a Disneyland e a Isla Mágica

Foi há precisamente um ano que Diogo Jota e Rute Cardoso casaram. Onze dias depois, uma tragédia mudaria tudo. Agora, a viúva do futebolista partilhou um vídeo inédito da cerimónia, onde se ouve uma declaração de amor do jogadorque está a emocionar todos

Há exatamente um ano, a 22 de junho de 2025, Diogo Jota e Rute Cardoso celebravam um dos dias mais felizes das suas vidas.

Numa cerimónia rodeada de família, amigos e muito amor, o futebolista e a companheira disseram “sim” na Igreja de Nossa Senhora da Lapa, no Porto, selando uma relação que já durava há vários anos e da qual nasceram três filhos.

Um ano depois, a data ganha um significado diferente.

Para assinalar aquele que seria o primeiro aniversário de casamento, Rute Cardoso partilhou nas redes sociais um vídeo inédito da cerimónia, mostrando um dos momentos mais emocionantes do dia: a declaração de amor de Diogo Jota.

Nas imagens, o internacional português dirige-se à mulher com palavras que, ouvidas hoje, sensibilizam ainda mais quem as ouve.

"Não sei para onde nos leva o futuro. Não sei, nem me interessa, desde que seja contigo. Amo-te para sempre, minha branquinha."

Ninguém podia imaginar a tragédia que aconteceria poucos dias depois.

Recorde-se que Diogo Jota morreu num acidente de viação, juntamente com o irmão, André Silva, apenas 11 dias após o casamento. A notícia abalou o país e deixou em choque o mundo do futebol, que rapidamente se uniu em homenagens ao jogador.

Nas redes sociais, milhares de seguidores reagiram à publicação com mensagens de carinho, saudade e apoio, emocionados pela força das imagens e pela intensidade das palavras deixadas por Diogo Jota.

Um ano depois, a frase que hoje não se consegue ouvir, sem muita emoção:

"Não sei para onde nos leva o futuro. Nem me interessa, desde que seja contigo."