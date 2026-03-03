Arrepiante. Rute Cardoso mostra os filhos e detalhe não passa despercebido: «Pequeno Diogo Jota»

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:22

De férias na Tailândia, Rute Cardoso partilhou novas imagens dos filhos na piscina e emocionou os seguidores. Nos comentários, houve um detalhe que não passou despercebido.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A viúva de Diogo Jota, Rute Cardoso, está a desfrutar de dias de descanso na Tailândia com os filhos e decidiu mostrar alguns momentos especiais nas redes sociais. Nas imagens partilhadas, as crianças surgem a divertir-se na piscina, num cenário paradisíaco. Rute optou por não escrever qualquer descrição na publicação, deixando apenas as fotografias falarem por si.

Ainda assim, os seguidores rapidamente encheram a caixa de comentários com mensagens carinhosas e houve algo em particular que chamou a atenção de muitos: “Um tem a cara do pai”, “Clones do pai”, “Pequeno Diogo Jota”, “Mini Jota”, pode ler-se entre as inúmeras reações.

A semelhança dos filhos com o antigo jogador não passou despercebida e gerou uma onda de emoção entre os fãs, que continuam a acompanhar de perto esta fase da vida de Rute Cardoso, sempre marcada pela memória de Diogo Jota

Temas: Diogo Jota Rute Cardoso Dois às 10 TVI

RELACIONADOS

Rute Cardoso vive momento arrepiante ao ver Diogo Jota eternizado fora de Portugal

Rute Cardoso ‘carrega’ Diogo Jota ao peito e emociona fãs ao cumprir objetivo pessoal

Foi aqui que Rute Cardoso ganhou força no dia em que Diogo Jota faria 29 anos

Rute Cardoso arrepia ao assinalar 1.º aniversário da filha: «É a cara do Diogo»

Fora do Estúdio

"Afilhado" de Cristina Ferreira celebra primeiro aniversário da filha: «Um ano de muito amor»

Há 2h e 30min

Após separação, Marco Costa não evita reação nas redes sociais ao ver Carolina Pinto acompanhada de alguém especial

Há 3h e 16min

Ela brilhou em programas da TVI e hoje não esconde o amor ao lado da namorada: «Minha futura mulher»

Há 3h e 58min

Instrutor Joaquim nunca foi visto assim. Foto inédita deixa fãs em êxtase

Hoje às 15:00

Gritos de dor. Tatiana Boa Nova mostra momentos de pânico: «O Ruben apanhou o maior choque da vida»

Hoje às 11:27

Manuel Luís Goucha descobre agenda com promessas que a mãe deixou escritas antes de morrer

Hoje às 09:02

Detalhe volta a colocar Fanny e João Mota nos holofotes: mas qual é, afinal, a relação atual entre eles?

Ontem às 16:00
MAIS

Mais Vistos

Em direto, Cristina Ferreira faz promessa a Filipe Delgado. Cantor reage: "Estás a falar a sério?"

Hoje às 10:01

Antes de entrar no ar, Cláudio Ramos sentiu-se indisposto e falha programa: «Está mal»

Hoje às 10:00

É inacreditável. Filipe Delgado conta situação inesperada no cabeleireiro: "Temos a porta trancada"

Hoje às 10:21

Criança de 3 anos cai do terceiro andar. Estava sozinho em casa: "Um popular viu o menino no chão"

Hoje às 12:28

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Dizem que esta sobremesa de aveia se assemelha a leite creme e nós aprovámos: veja a receita

Há 2h e 16min

Chef revela a receita mais fácil de tiramisu que se prepara em minutos

Ontem às 17:00

Ninguém resiste a este arroz cremoso de farinheira

26 fev, 15:00

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

Fotos

Dizem que esta sobremesa de aveia se assemelha a leite creme e nós aprovámos: veja a receita

Há 2h e 16min

"Afilhado" de Cristina Ferreira celebra primeiro aniversário da filha: «Um ano de muito amor»

Há 2h e 30min

Após separação, Marco Costa não evita reação nas redes sociais ao ver Carolina Pinto acompanhada de alguém especial

Há 3h e 16min

Secret Story. Mãe de Catarina volta atrás e zanga-se com João: «Não vou admitir que chamem a minha filha de mentirosa»

Há 3h e 29min