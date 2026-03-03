Arrepiante. Rute Cardoso mostra os filhos e detalhe não passa despercebido: «Pequeno Diogo Jota»

De férias na Tailândia, Rute Cardoso partilhou novas imagens dos filhos na piscina e emocionou os seguidores. Nos comentários, houve um detalhe que não passou despercebido.

A viúva de Diogo Jota, Rute Cardoso, está a desfrutar de dias de descanso na Tailândia com os filhos e decidiu mostrar alguns momentos especiais nas redes sociais. Nas imagens partilhadas, as crianças surgem a divertir-se na piscina, num cenário paradisíaco. Rute optou por não escrever qualquer descrição na publicação, deixando apenas as fotografias falarem por si.

Ainda assim, os seguidores rapidamente encheram a caixa de comentários com mensagens carinhosas e houve algo em particular que chamou a atenção de muitos: “Um tem a cara do pai”, “Clones do pai”, “Pequeno Diogo Jota”, “Mini Jota”, pode ler-se entre as inúmeras reações.

A semelhança dos filhos com o antigo jogador não passou despercebida e gerou uma onda de emoção entre os fãs, que continuam a acompanhar de perto esta fase da vida de Rute Cardoso, sempre marcada pela memória de Diogo Jota