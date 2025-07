Cristina Ferreira indignada com críticas à viúva de Diogo Jota: «Expliquem o que se passa na cabeça das pessoas»

Desde a morte de Diogo Jota, são várias as homenagens que se sucederam. Uma das mais especiais aconteceu em Liverpool.

Cristina Ferreira manifestou-se no "Dois às 10" incomodada com as críticas dirigidas a Rute Cardoso, viúva do futebolista Diogo Jota, que faleceu no início deste mês.

A apresentadora não escondeu a indignação pelas reações negativas à roupa escolhida por Rute para visitar o memorial criado em Liverpool, junto ao Estádio de Anfield: «Expliquem-me o que vai na cabeça das pessoas», atirou.

Rute Cardoso apareceu nesse momento de homenagem com um vestido branco, alvo de comentários nas redes sociais — alguns críticos, por ser “curto” e “um pouco transparente”. Para Cristina Ferreira, a polémica não faz qualquer sentido. Afirmou, solidária com uma mulher que enfrenta uma dor inimaginável e que, sublinhou, vai carregar para sempre.

Nas redes sociais, muitos foram os que se apressaram a defender Rute, relembrando que “o luto não se mede pela cor da roupa” e que “o luto carrega-se no coração”.

Mais recentemente, a página "Flash Discover", no TikTok, revelou a possível razão da escolha daquele vestido em particular:

“Era o vestido que Diogo mais gostava de a ver usar. Um vestido simples, mas carregado de memórias”.

A viúva do jogador deixou uma comovente mensagem escrita por Rute Cardoso no mural de dedicatórias deixadas a Diogo Jota: “Amo-te, para sempre… a tua branquinha”, pode ler-se, numa clara alusão ao vestido e ao apelido carinhoso que o jogador usava com a companheira.