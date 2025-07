Imagens do casamento partilhadas por amiga da mulher de Diogo Jota geram onda de comoção: «Memórias que trazem muita dor»

Um vídeo do casamento de Diogo Jota e Rute, partilhado por uma amiga no dia seguinte à cerimónia, está a emocionar as redes sociais após a trágica morte do jogador.

Após trágica morte de Diogo Jota e do irmão André Silva, uma publicação feita por uma amiga próxima da família está a comover milhares de pessoas nas redes sociais.

Telma, cabeleireira e amiga de Rute, partilhou no dia seguinte ao casamento do casal um vídeo com imagens da preparação e da cerimónia. Agora, após o acidente que tirou a vida ao jogador, o registo tornou-se viral, transformando-se num tributo doloroso mas cheio de amor.

Nos comentários à publicação, multiplicam-se mensagens emocionadas: «Imagens eternizadas de um momento e uma esperança de uma vida toda ❤️ infelizmente foi-lhes roubado isso a todos. Ficam as memórias que com certeza trazem muita dor neste momento. Muita força à família toda, e que haja muito amor para conseguirem suportar», lê-se num dos muitos desabafos deixados por seguidores comovidos.

O vídeo mostra a felicidade de um dos dias mais importantes da vida do casal — momentos que agora ganham uma nova dimensão, marcados pela saudade e pela memória do que poderia ter sido uma vida a dois longa e feliz.

Telma falou ao «Dois às 10» e revelou a dor que a viúva de Diogo Jota está a sentir.