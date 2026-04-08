Na noite antes da tragédia, Diogo Jota e Rute Cardoso viveram momento especial: "Disse‑lhe para irmos..."

Na véspera da tragédia, Diogo Jota e Rute Cardoso fizeram algo que há muito não acontecia.

No livro Diogo Jota - Nunca Mais é Muito Tempo, escrito por José Manuel Delgado, Rute Cardoso quebrou o silêncio sobre a morte do marido e do cunhado, ocorrida na madrugada de 3 de julho do ano passado, num acidente de viação.

Em determinado ponto da obra, a nortenha recordou a véspera da trágica noite. "Disse‑lhe para irmos ao cinema, uma coisa que já não fazíamos há muito. Nem me lembrava da última vez que isso tinha acontecido", relatou, referindo que o grupo de amigos da juventude se reuniu num centro comercial do Porto para assistir ao filme "O Match Perfeito".

Mais tarde, dirigiram-se para as roulottes próximas da Ponte D. Luís, algo que já constituía uma tradição. "Percebemos que ainda estavam duas coisas por fazer antes de regressarmos a Inglaterra: comer nas roulottes e ir ao sushi. Fomos àquelas que se encontram perto da ponte D. Luís, sentámo‑nos na margem do Douro e ficámos ali na galhofa", concluiu Rute Cardoso, num excerto do livro.