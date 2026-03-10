Nova foto de filho de Diogo Jota gera milhões de reações nas redes sociais

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:00

A mais recente fotografia do filho de Diogo Jota está a dar que falar nas redes sociais. Entre elogios e reações divertidas, vários internautas não resistiram a comentar a evidente semelhança entre pai e filho.

Rute Cardoso está a viver dias de descanso na Tailândia na companhia dos filhos. Durante a viagem, a família teve ainda um motivo especial para celebrar: o aniversário de Duarte, que completou três anos na passada sexta-feira, 6 de março.

A viúva de Diogo Jota recorreu às redes sociais para partilhar algumas imagens do momento. Nas fotografias, é possível ver Dinis, de cinco anos, Duarte, de três anos, e Mafalda, de um ano, a desfrutar de um passeio de barco nas ilhas Phi Phi, no país asiático.

Na legenda da publicação, Rute Cardoso escreveu: "B-Day do mini furacão".

A partilha rapidamente reuniu várias reações por parte dos seguidores, muitos deles fãs de Diogo Jota, que destacaram a forte semelhança entre Duarte e o pai. O cabelo encaracolado e alguns traços do rosto do menino não passaram despercebidos. "A última foto é mesmo o Diogo", referiu um fã. 

Outros internautas fizeram questão de sublinhar a semelhança entre pai e filho. "É tão parecido ao pai", comentou outra pessoa.

Entre as mensagens deixadas na publicação, surgiram também palavras de carinho dirigidas à família. "Família linda. Parabéns para o príncipe e muitas felicidades para todos", escreveu uma fã.

Uma seguidora deixou ainda uma mensagem mais emotiva dirigida a Rute Cardoso: "Você é uma fortaleza! Deus lhe deu uma missão imensa e está a honrá-la com muita força, nobreza, lealdade e obediência. Eu oro por você e pelos seus filhos e peço a Deus que os continue a abençoar, a proteger e a dar toda força e felicidade para seguirem em frente!".

Temas: Diogo Jota Rute Cardoso

