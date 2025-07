Revelado o que a mulher de Diogo Jota escreveu no mural de homenagem ao jogador

Rute Cardoso viajou com a família até Liverpool, onde se sucedem as homenagens ao jogador.

Diogo Jota e o irmão, André Silva, perderam a vida na madrugada de 3 de julho, na sequência de um trágico acidente de viação na região de Zamora, em Espanha. A notícia abalou o mundo do desporto e gerou uma onda de consternação entre fãs, colegas e familiares.

Desde então, têm sido muitas as homenagens prestadas ao futebolista português, mas uma, em particular, está a emocionar as redes sociais: a de Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota.

Rute deslocou-se ao mural criado por fãs do jogador, em Liverpool, onde deixou uma mensagem comovente:

“Amo-te, para sempre… a tua branquinha.”

O momento foi registado em vídeo por um utilizador do TikTok, identificado como m4ndym00, e rapidamente se tornou viral. Na gravação, é possível ver Rute a escrever no mural, num gesto silencioso mas profundamente emotivo, que tocou quem acompanhava o percurso do craque.

Veja o momento aqui.