Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, volta a emocionar seguidores com gesto do jogador português

  • Dois às 10
  • Ontem às 16:24

Quase quatro meses depois do trágico acidente de viação que vitimou os irmãos Diogo Jota e André Silva, a memória do futebolista continua viva nas redes sociais. Rute Cardoso, viúva do jogador, emocionou os seguidores ao recordar um momento especial do marido, marcado pela solidariedade e empatia que o caracterizavam.

Foi no passado mês de julho que a notícia abalou o país: os irmãos Diogo Jota e André Silva perderam a vida num acidente de viação, deixando o futebol português em choque. Desde então, têm sido várias as homenagens que mantêm viva a memória de ambos.

Esta quarta-feira, 29 de outubro, Rute Cardoso, viúva do jogador, recorreu ao Instagram para partilhar uma imagem simbólica do companheiro. Na fotografia, Diogo Jota é visto a levantar a camisola em campo para mostrar o nome do colega Luis Díaz, gesto de apoio num momento difícil vivido pelo colombiano, cujo pai tinha sido sequestrado.

Na legenda, Rute escreveu apenas: “Há dois anos...”, acompanhando a frase com um emoji discreto, mas cheio de significado.

O gesto de Rute surge como uma forma de homenagem discreta, lembrando não apenas o talento de Diogo Jota dentro de campo, mas também o homem generoso e empático que conquistou todos os que o conheceram.

Nas redes sociais, continuam a multiplicar-se as recordações e mensagens de saudade dedicadas aos dois irmãos, cuja ausência ainda é sentida por familiares, amigos e fãs.

Temas: Diogo Jota Rute Cardoso Dois às 10 Futebol

