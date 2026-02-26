Rute Cardoso vive momento arrepiante ao ver Diogo Jota eternizado fora de Portugal

A viúva de Diogo Jota está na Ásia e partilhou momentos que emocionaram os seguidores e fãs do jogador português.

Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, encontra-se a viajar pela China e tem partilhado vários momentos da deslocação nas redes sociais. A jovem, de 29 anos, revelou através de stories no Instagram que está em Hong Kong — e não esqueceu o internacional português.

Durante a estadia, Rute mostrou que passou pelo Hong Kong Times Square, um conhecido centro comercial da cidade. No local, visitou uma loja de desporto que vende equipamento do Liverpool FC, clube onde jogava o marido.

Numa das imagens partilhadas, é possível ver produtos ligados ao emblema inglês. Já numa publicação seguinte, Rute divulgou ainda uma fotografia com um desenho de Diogo Jota, num gesto carregado de simbolismo.

Recorde-se que Rute Cardoso e Diogo Jota tiveram três filhos: Dinis, Duarte, de dois anos, e a pequena Mafalda, de um ano de idade. O internacional português morreu a 3 de julho de 2025, juntamente com o irmão, André Silva, num acidente de viação em Espanha.

Diogo e Rute tinham casado apenas 11 dias antes do trágico acidente.