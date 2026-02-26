Rute Cardoso vive momento arrepiante ao ver Diogo Jota eternizado fora de Portugal

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:00

A viúva de Diogo Jota está na Ásia e partilhou momentos que emocionaram os seguidores e fãs do jogador português.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, encontra-se a viajar pela China e tem partilhado vários momentos da deslocação nas redes sociais. A jovem, de 29 anos, revelou através de stories no Instagram que está em Hong Kong — e não esqueceu o internacional português.

Durante a estadia, Rute mostrou que passou pelo Hong Kong Times Square, um conhecido centro comercial da cidade. No local, visitou uma loja de desporto que vende equipamento do Liverpool FC, clube onde jogava o marido.

Numa das imagens partilhadas, é possível ver produtos ligados ao emblema inglês. Já numa publicação seguinte, Rute divulgou ainda uma fotografia com um desenho de Diogo Jota, num gesto carregado de simbolismo.

Recorde-se que Rute Cardoso e Diogo Jota tiveram três filhos: Dinis, Duarte, de dois anos, e a pequena Mafalda, de um ano de idade. O internacional português morreu a 3 de julho de 2025, juntamente com o irmão, André Silva, num acidente de viação em Espanha.

Diogo e Rute tinham casado apenas 11 dias antes do trágico acidente.

Temas: Diogo Jota Rute Cardoso Dois às 10

RELACIONADOS

Foi aqui que Rute Cardoso ganhou força no dia em que Diogo Jota faria 29 anos

«Que bom ver a Rute sorrir». Este foi a gesto que tocou profundamente a viúva de Diogo Jota

Fora do Estúdio

Divertido, João Monteiro comenta momento televisivo de Cristina Ferreira: «Não tenho palavras»

Hoje às 10:04

Foi uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa nos anos 90. Hoje, vende imóveis de luxo

Hoje às 09:32

Internado, Nuno Markl faz esclarecimento após mostrar sequelas do AVC

Hoje às 09:07

Isto é o que aconteceu a Lourenço Ódin depois do "Secret Story"

Ontem às 15:00

Caio, primeiro expulso do «Secret Story», revela o seu segredo: «Dá-me muito orgulho»

Ontem às 09:45

Antigo rosto de reality show lança farpa a concorrente do "Secret Story 10": "Não faço questão que seja bem-sucedido"

24 fev, 16:00

Aos 24 anos, filha do meio de Luís Figo está irreconhecível: veja as fotos

24 fev, 15:00
MAIS

Mais Vistos

"Eu não admito": Joana D'Arc, depois de deixar a "1.ª Companhia", revela que não perdoa ex-recruta

Hoje às 11:41

Noélia deixa Cristina Ferreira surpreendida ao confessar dúvida sobre gravidez

Ontem às 11:54

A impagável reação de João ao ver concorrente admitir atração pela namorada

Hoje às 10:13

Noélia mostra-se desiludida com ex-recruta da "1.ª Companhia"

Ontem às 11:57

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Ninguém resiste a este arroz cremoso de farinheira

Há 2h e 41min

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Fotos

É seguro lavar toalhas e roupa juntas? Aqui está a verdade

Há 41 min

Adeus, película aderente colada. Este é o truque que resolve o problema de vez

Há 1h e 41min

Rita Almeida reage ao fim da relação com Marcelo Palma: «Quando se diz essa frase...»

Há 1h e 48min

Com próteses nos dedos e na anca, Joana D'arc superou-se na 1.ª Companhia: «Vivo sempre com dores»

Há 2h e 12min