Sob a 'proteção' de Diogo Jota. Nova foto de Rute Cardoso tem simbolismo comovente

  • Dois às 10
  • Hoje às 15:38

Quatro meses após a morte de Diogo Jota, Rute Cardoso mostrou-se no ginásio. A companheira do jogador partilhou uma fotografia comovente, captada pela personal trainer Ana Moreira, que mostra força e amor em igual medida.

Esta segunda-feira, Rute Cardoso, viúva do futebolista Diogo Jota, voltou a partilhar um momento íntimo e cheio de significado. A personal trainer Ana Moreira publicou uma fotografia de Rute durante o treino, imagem essa que a própria fez questão de replicar nas suas redes sociais.

Na fotografia, Rute surge a treinar em frente a uma imagem de Diogo Jota, num registo que traduz resiliência e emoção. “Tudo posso naquele que me fortalece”, lê-se na legenda da publicação.

A frase, inspirada num versículo bíblico, tem sido interpretada por muitos seguidores como uma mensagem de fé e força de Rute, que tem enfrentado um dos períodos mais difíceis da sua vida com notável serenidade.

O momento não passou despercebido nas redes sociais, onde se multiplicaram as mensagens de apoio e admiração pela companheira de Diogo Jota,

