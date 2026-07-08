Um ano após a morte de Diogo Jota, Rute Cardoso fala pela primeira vez em público: «Não é fácil»

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Passou um ano desde a trágica morte de Diogo Jota e do irmão, André Silva, mas a dor continua bem presente na vida de Rute Cardoso.

A viúva do antigo internacional português falou sobre o marido numa entrevista à página oficial da divisão de Futebol Virtual da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), onde admitiu que ainda lhe custa abordar o tema. «Ainda é um assunto que é difícil de digerir. Ainda mexe muito comigo, não é fácil para mim exprimi-lo», confessou.

Rute recordou uma das grandes paixões de Diogo Jota: os eSports. Sentada no espaço onde o jogador passava grande parte do tempo livre, revelou que aquele canto continua repleto de significado. «Esta cadeira onde eu estou sentada foi uma das primeiras coisas que ele teve, assim que montou o seu cantinho de eSports. A cadeira, o monitor e o cabo de internet que era importante», começou por contar.

Segundo explicou, o futebolista conciliava a carreira profissional com a dedicação aos videojogos de forma impressionante. «Sempre conheci o Diogo assim, com esta paixão, com este amor. E se ele não desse jogador de futebol, dava jogador dos eSports. Era a paixão dele», afirmou.

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Rute revelou ainda que os fins de semana eram muitas vezes organizados em função das competições online. Entre as memórias mais marcantes, destacou a forma como o marido vivia intensamente cada partida. «Lembro-me perfeitamente de o Diogo estar no meio da sala, a vibrar com o JAfonso. Vibrava com todas as vitórias e parecia que estava a discutir com eles pela televisão, como discutia quando era um jogo de futebol a sério», contou.

Apesar de guardar essas recordações com carinho, admite que ainda são difíceis de revisitar. «Traz-me memórias muito boas, mas que ao mesmo tempo são muito duras de serem relembradas», confessou.

No final, Rute Cardoso deixou um desejo: que a competição de eSports ligada ao nome de Diogo Jota perdure durante muitos anos.

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