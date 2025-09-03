Viúva de Diogo Jota volta a emocionar seguidores: «Ele está contigo e com os meninos»

Dois meses após a trágica morte de Diogo Jota e do irmão, Rute Cardoso recorreu ao Santuário de Fátima para assinalar a data, partilhando uma imagem simbólica com a sua aliança de casamento.

Dia 3 de setembro completam-se dois meses desde a trágica morte de Diogo Jota e do irmão, André Silva, num acidente de automóvel em Zamora, Espanha.

O atleta tinha 28 anos e o irmão André, que representava o Penafiel, 25. Nesta data particularmente difícil, a viúva do jogador, Rute Cardoso, recorreu à fé para encontrar conforto.

Na sua página de Instagram, Rute partilhou uma imagem captada no Santuário de Fátima. Na fotografia vê-se a aliança de casamento sobreposta ao cenário do local de culto, um gesto carregado de simbolismo que emocionou os seguidores: "Ele está contigo e com os meninos, sempre. Um abracinho forte", pode-se ler nos comentários.

Desde a perda, Rute tem recebido inúmeras mensagens de apoio, encontrando na fé e nas homenagens feitas ao marido a força para seguir em frente.

Temas: Diogo Jota Rute Cardoso Dois às 10 Futebol

