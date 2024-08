Diogo Marcelino confessa que esteve com Daniela Santos antes de entrar do «Dilema»: «Era amiga da Sofia»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Diogo Marcelino confessou que Daniela Santos era amiga de Sofia Sousa, ex-namorada do ex-concorrente

Diogo Marcelino esteve no «Dois às 10» desta terça-feira, dia 20 de agosto, para falar sobre como têm sido os últimos dias fora do reality show. Durante a conversa, o ex-concorrente falou sobre Daniela Santos, concorrente com quem teve alguns conflitos na casa: «Conhecia-a de cá de fora, mas não conhecia bem. Ela era amiga de uma ex-namorada minha. Da Sofia».

Cláudio Ramos questionou se Diogo Marcelino não acha que Daniela Santos sentiu algo mais por ele, pois, a seu ver, houve «química» entre os dois. «Lá dentro houve ali momentos em que senti um bocadinho, mas eu achei que era brincadeira», respondeu Diogo Marcelino, em risos.

Veja aqui a entrevista completa a Diogo Marcelino.