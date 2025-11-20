Tem 5 anos e não anda nem fala. Depois de centenas de exames, os médicos continuam sem respostas

Diogo tem cinco anos, não anda nem fala e, após centenas de exames, ainda não há diagnóstico para a sua condição.

Diogo, de apenas cinco anos, é prisioneiro de uma doença rara, ainda sem diagnóstico. Não anda, não fala e enfrenta diariamente uma batalha silenciosa.

Os primeiros sinais surgiram cedo. Aos dois meses, Patrícia, a mãe, percebeu que algo não estava bem: Diogo não conseguia equilibrar a cabeça. Na primeira consulta ouviu uma frase que a destruiu. O médico disse que o Diogo seria um vegetal. Desde então, a criança já realizou centenas de exames, sem que qualquer deles apontasse uma resposta.

Apesar da incerteza e do medo, a família luta todos os dias. Patrícia percorre 190 quilómetros diariamente para que o filho possa fazer terapias intensivas, que lhe têm permitido pequenas mas valiosas conquistas: mais força nos braços, mais resistência nas pernas e mais presença no olhar. Recentemente, Diogo passou por uma cirurgia experimental em Espanha para ativar músculos e tentar melhorar a resposta neurológica — uma luz ténue ao fundo do túnel.

Para garantir que o filho tem tudo o que precisa, Patrícia está desempregada e dedica-se inteiramente aos cuidados de Diogo. O pai, Rui, trabalha na Bélgica para conseguir ajudar com as despesas, numa separação forçada pela necessidade. Diogo vê o pai poucas vezes por ano e essa ausência pesa em toda a família. Só as terapias semanais custam cerca de 280 euros, um valor impossível de suportar sem sacrifícios.

Diana, a irmã mais velha, é uma presença fundamental na vida de Diogo. Tem uma relação de enorme carinho com o irmão e gosta de falar com ele, mesmo que ele nunca responda com palavras. Mas também ela precisou de acompanhamento psicológico para lidar com a dureza da realidade.

A dor, o cansaço e a falta de respostas levaram Patrícia ao limite. Num momento de desespero absoluto, sentiu que não tinha forças para continuar e tentou pôr fim à própria vida e à de Diogo. «Bati mesmo no fundo. Estava desesperada. Não tinha capacidade para tomar conta de mim nem dos meus filhos», confessa Patrícia. Foi então que Rui regressou temporariamente a Portugal para ajudá-la a recuperar. Desde esse episódio, Patrícia iniciou um tratamento, passou a ser acompanhada e conseguiu reencontrar algum equilíbrio.

Apesar das limitações, Diogo é uma criança interativa, que gosta de ter os amigos por perto, mas o mundo à sua volta não está preparado para ele. Navegar pela rua é uma dificuldade permanente por falta de passeios adaptados. «Agora vejo que a mobilidade reduzida é muito esquecida», lamenta Patrícia. Ela própria não sabe como será o futuro do filho. «Não faço a mínima ideia de como vai ser na primária», desabafa.

Diogo tem cinco anos e, apesar de não andar nem falar, move uma força interior que contamina todos à sua volta. A sua história é marcada por dor, sim, mas também por coragem, pequeninas vitórias e um amor que resiste ao impossível. Entre viagens intermináveis, terapias, incerteza e esperança, Patrícia e a família continuam a caminhar ao lado dele, mesmo sem saber o que os espera amanhã. Porque, apesar de não haver respostas, há amor — e, por vezes, é isso que mantém tudo de pé.