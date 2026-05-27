Juntos pela primeira vez numa entrevista, Diogo e Ariana revelam novidade na relação após o “Secret Story”

Depois do Secret Story, Liliana fica sem palavras com descoberta: «Ainda custa acreditar»

Diogo Maia e Ariana Miranda marcaram presença no programa “Dois às 10”, da TVI, desta quarta-feira, 27 de maio, para a primeira entrevista em televisão desde que assumiram publicamente a relação, após a participação no “Secret Story 10”.

Logo nos primeiros minutos da conversa, Cristina Ferreira quis perceber em que ponto está a relação entre os dois e lançou a pergunta direta: “Vocês são namorados?”.

Sem hesitar, Diogo Maia respondeu: “Eu vou dizer que sim”. Contudo, Ariana Miranda acabou por fazer um reparo inesperado: “Espera lá”. Perante a reação da ex-concorrente, Cristina Ferreira percebeu rapidamente o motivo e questionou: “Não houve pedido?”. Ariana confirmou então que ainda não existiu um pedido oficial de namoro: “Exatamente”, respondeu entre risos.

Diogo Maia acabou por aproveitar o momento para deixar uma promessa em direto: “Mas eu já estou a tratar disso”.

Apesar de ainda não existir um pedido formal, Ariana Miranda garantiu que sente que os dois vivem já uma verdadeira relação, uma vez que existe compromisso entre ambos e têm passado praticamente todos os dias juntos.