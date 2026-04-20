A atitude de Diogo fora do "Secret Story 10" que passou despercebida e que "apaga" Eva da sua vida

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Enquanto os holofotes estavam apontados para os reencontros e emoções à flor da pele, houve um detalhe no comportamento do ex-concorrente que passou quase despercebido — e que pode dizer muito mais do que qualquer declaração.

A mais recente atitude de Diogo, já fora da casa do "Secret Story 10", está a passar despercebida.

Após a sua saída do reality show, o ex-concorrente tomou uma decisão: apagou um destaque que mantinha na sua página de Instagram, onde reunia vários momentos vividos com a então namorada, Eva. Este gesto surge numa altura em que a relação entre ambos já tinha chegado ao fim dentro da casa, mas curiosamente os registos dos dois continuavam visíveis até à saída de Diogo.

A mudança aconteceu precisamente após o ex-concorrente regressar ao exterior, levando a acreditar que foi o próprio quem decidiu eliminar esse conteúdo, numa espécie de “fecho de capítulo” fora do jogo. Até então, apesar da rutura emocional ter sido acompanhada pelos espectadores, o histórico digital do casal permanecia intacto — algo que agora deixou de acontecer.

Por outro lado, a situação nas redes sociais de Eva é bem diferente. A concorrente continua dentro da casa e, ao que tudo indica, a sua conta está a ser gerida por familiares ou amigos. Até ao momento, esses mesmos registos com Diogo continuam visíveis no seu perfil, sem qualquer alteração. Assim, enquanto Diogo, já fora do jogo, parece querer seguir em frente também no plano digital, Eva permanece “congelada” na narrativa que deixou antes de entrar no programa. Resta saber se, quando sair, irá manter ou apagar essas memórias.

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Veja, agora, na galeria cima, alguns registos do ex-casal que ainda permanecem no perfil de Eva.

Temas: Diogo Eva Secret Story 10
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