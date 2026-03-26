O que levou a família de Eva a opor-se ao namoro com Diogo? Mãe de Diogo explica

Viral: Segredo de Eva é descoberto e estas foram todas as reações dos concorrentes

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Nem tudo é o que parece na relação de Diogo e Eva. Segundo a mãe do jovem, houve um acontecimento no passado que acabou por gerar desconfiança e afastar a família dela.

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos receberam, no "Dois às 10" a mãe de Diogo Maia.

A certa altura da conversa, a apresentadora questionou: "Já tivemos aqui a irmã da Eva e disse que nunca foi uma relação que a família aprovasse. Consegue perceber porquê?". "Não, só eles é que podem dizer", respondeu Cláudia Costa.

A mãe do concorrente do "Secret Story 10" fez questão de esclarecer que nunca existiu qualquer traição, nem por parte de Diogo, nem de Eva. "No início, frequentava a casa dos pais da Eva e tinham uma boa relação. A partir de uma certa altura, deixaram de aprovar", explicou.

Perante isso, Cláudio Ramos insistiu: "Mas aconteceu alguma coisa específica?". "Aconteceu, mas eu não quero contar. Mas garanto que nunca houve traição do Diogo, nem vice-versa", reforçou a convidada do matutino da TVI.

Veja, agora, o vídeo.