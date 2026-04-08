Com 17 anos, Diogo era bem diferente: veja como o concorrente mudou até hoje

Do jovem de 17 anos ao concorrente que conhecemos hoje, Diogo mudou de tal forma que a sua evolução ao longo dos anos salta à vista.

Aos 23 anos, Diogo, natural de Santa Maria da Feira, é um dos concorrentes que mais tem dado que falar no "Secret Story 10". Antes de se aventurar no reality show, Diogo viveu um período de escolhas arrojadas. Trabalhava numa corticeira, mas decidiu arriscar na carreira de jogador de futebol, mostrando que prefere tentar e arriscar a arrepender-se do que não ter tentado. Esse espírito de iniciativa e coragem reflete-se também no seu comportamento dentro da casa, onde não hesita em tomar decisões e afirmar-se em situações de conflito ou jogo estratégico.

Desde o primeiro momento, Diogo destacou-se pela sua personalidade difícil de ignorar, conquistando rapidamente a atenção dentro e fora da casa. Nas últimas semanas, tornou-se ainda mais falado por ser protagonista de um triângulo amoroso com Eva e Ariana. A tensão entre os três tem sido um dos assuntos mais comentados, com Diogo dividido entre os sentimentos por Ariana e os laços ainda existentes com Eva.

Fora do programa, os fãs podem acompanhar o seu percurso através das redes sociais, onde o perfil de Diogo reflete a sua evolução pessoal e profissional.

Veja na galeria acima algumas das imagens que mostram a evolução de Diogo ao longo dos anos.