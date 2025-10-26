Poucos sabem, mas guardar os dióspiros junto disto faz toda a diferença

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 41min

Nem todos conhecem este segredo, mas colocar dióspiros perto de maçãs ou bananas acelera o amadurecimento.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O outono é uma estação rica em frutas como o marmelo, a romã, a laranja, a tangerina e o dióspiro. Quanto a este último, normalmente há quem o adore, quem o deteste ou quem prefira apenas um tipo específico. Isto deve-se ao facto de existirem dióspiros «de roer» e dióspiros moles, que se comem à colher com iogurte ou se utilizam em sobremesas para adoçar.

Porém, sem te aperceberes, podes acabar por ter um dióspiro mole.

Tal acontece porque, talvez não saibas, ao guardares dióspiros perto de maçãs ou bananas, estes amadurecem e perdem a adstringência. Isto deve-se ao facto de essas frutas libertarem etileno, um gás natural que acelera o amadurecimento. Assim, se colocares um dióspiro ainda meio verde num saco com uma maçã, em poucos dias ele ficará doce, macio e pronto a comer.

Curiosamente, este truque é utilizado por agricultores e comerciantes para amadurecer dióspiros sem os deixar estragar, funcionando quase como uma pequena magia da natureza.

Portanto, se gostas de dióspiros rijos, evita colocá-los em contacto com maçãs e bananas. Já se preferes comê-los bem moles, já sabes qual o truque a usar.

Temas: Dióspiros

RELACIONADOS

Comprar fruta da época é o ideal. Mas quais são as de outubro?

Dicas

Nunca mais limpámos o exaustor sem ser a vapor. Demora minutos e fica como novo

Ontem às 09:00

Esqueça os produtos anti-nódoas. É assim que vai conseguir tirar nódoas de azeite da roupa

24 out, 16:00

5 ideias para aproveitar fins-de-semana de chuva em casa

24 out, 15:30

Toda a gente o tem em casa, mas poucos sabem que deixa os dentes tão brancos como um branqueamento

24 out, 15:00

Descubra quais alimentos não deve usar na air fryer. Alguns vão surpreendê-lo

24 out, 14:30

Existe um medicamento que pode ser colocado na sanita para a deixar como nova

23 out, 16:00

Aprenda a limpar cortinados sem os tirar do varão

23 out, 15:30
MAIS

Mais Vistos

Filho de Susana Gravato explicou à polícia porque matou a mãe. E o motivo está a chocar pais em todo o país

23 out, 12:48

«Era muito amoroso com a mãe», dizem do filho de Susana Gravato. Então, o que o terá levado a matá-la?

23 out, 12:28

Adolescente mata pais e irmão de 3 anos enquanto todos dormiam — e o motivo está a chocar o mundo

27 jun, 12:47

Cristina Ferreira questiona Zé sobre comentários relativos à sua postura com Liliana: «Tu sentiste que eu incentivei?»

23 out, 12:03

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Impossível resistir ao bolo de chocolate de Manuel Luís Goucha. Temos a receita e é tão fácil de fazer

Há 3h e 57min

Espreite as receitas de bolo favoritas dos portugueses: do de chocolate ao de cenoura

21 out, 15:30

Este bolo com cheiro a outono não leva açúcar. E fica delicioso

10 out, 14:45

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

Fora do Estúdio

Vagos despede-se de Susana Gravato: tudo o que se sabe sobre o funeral da vereadora assassinada pelo filho

24 out, 09:16

Diogo Infante celebra 39 anos ao lado do amor da sua vida. De Cláudio Ramos a Maria Botelho Moniz, não param as mensagens de famosos

23 out, 11:02

Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

21 out, 09:38

Cláudio Ramos faz declaração após irmã ser encontrada: «Resta-nos saber o que aconteceu»

20 out, 10:58

Fotos

Afonso tem 5 anos, é cego e o maior fã de um programa da TVI: «Ele não vê com os olhos, vê com o coração»

Há 12 min

Poucos sabem, mas guardar os dióspiros junto disto faz toda a diferença

Há 2h e 41min

Impossível resistir ao bolo de chocolate de Manuel Luís Goucha. Temos a receita e é tão fácil de fazer

Há 3h e 57min

Nunca mais limpámos o exaustor sem ser a vapor. Demora minutos e fica como novo

Ontem às 09:00