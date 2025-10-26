Poucos sabem, mas guardar os dióspiros junto disto faz toda a diferença

Nem todos conhecem este segredo, mas colocar dióspiros perto de maçãs ou bananas acelera o amadurecimento.

O outono é uma estação rica em frutas como o marmelo, a romã, a laranja, a tangerina e o dióspiro. Quanto a este último, normalmente há quem o adore, quem o deteste ou quem prefira apenas um tipo específico. Isto deve-se ao facto de existirem dióspiros «de roer» e dióspiros moles, que se comem à colher com iogurte ou se utilizam em sobremesas para adoçar.

Porém, sem te aperceberes, podes acabar por ter um dióspiro mole.

Tal acontece porque, talvez não saibas, ao guardares dióspiros perto de maçãs ou bananas, estes amadurecem e perdem a adstringência. Isto deve-se ao facto de essas frutas libertarem etileno, um gás natural que acelera o amadurecimento. Assim, se colocares um dióspiro ainda meio verde num saco com uma maçã, em poucos dias ele ficará doce, macio e pronto a comer.

Curiosamente, este truque é utilizado por agricultores e comerciantes para amadurecer dióspiros sem os deixar estragar, funcionando quase como uma pequena magia da natureza.

Portanto, se gostas de dióspiros rijos, evita colocá-los em contacto com maçãs e bananas. Já se preferes comê-los bem moles, já sabes qual o truque a usar.