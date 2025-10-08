Existe um castelo da Disney em Portugal e está a 30 minutos de Lisboa

Se pensava que para ver um castelo da Disney tinha de ir a Paris, está enganado. Em Sintra, existe um castelo mágico que é idêntico e está à distância de um curto passeio.

Foi na conta de Instagram @rafaelaandfranck que surgiu a informação sobre um verdadeiro tesouro escondido perto de Lisboa: um castelo que parece saído diretamente de um conto de fadas, digno de uma visita à Disney, mas sem sair de Portugal.

Localizado em Sintra, a apenas 30 minutos da capital, o castelo está rodeado de natureza exuberante, oferecendo vistas deslumbrantes e um ambiente que encanta adultos e crianças. Apesar de ser parte de uma propriedade privada, o castelo pode ser observado gratuitamente a partir do exterior, permitindo que todos possam admirar esta obra de arte arquitetónica sem restrições.

Além do castelo, a quinta que o envolve dispõe de uma piscina e um lago natural, criando um cenário que parece saído de um verdadeiro paraíso a céu aberto. É um local perfeito para quem deseja combinar natureza, história e a magia de um castelo de conto de fadas.

Segundo a publicação, este é um dos segredos mais bem guardados de Portugal e a sensação de visitar algo que lembra a Disneyland Paris sem sair do país é única.

Se ainda não conhecia este lugar mágico, vale a pena adicioná-lo à lista de visitas obrigatórias em Portugal. Um verdadeiro sonho para famílias, fotógrafos ou qualquer amante de castelos e paisagens de conto de fadas.