Vai ter um castelo, hotel e mais de 40 atrações: eis o parque temático que vai fazer frente à Disneyland

O complexo integrará três hotéis temáticos, um parque aquático com spa termal, um outlet de luxo, uma pista de corridas e uma arena com capacidade para 22.500 pessoas

A Europa está prestes a ganhar uma nova megaestrutura dedicada ao turismo e ao entretenimento, pensada para competir com a Disneyland. O projeto chama-se Dracula Land e será o primeiro e maior parque temático do mundo inspirado no universo dos vampiros. Está a ser desenvolvido para Bucareste, na Roménia, e a inauguração está prevista para 2027.

De acordo com o site Independent, o investimento ronda mil milhões de euros. O parque ocupará uma área de cerca de 780 mil metros quadrados e contará com aproximadamente 40 atrações, organizadas em seis mundos temáticos distintos. Um deles será dedicado à Transilvânia, com montanhas-russas, aldeias tradicionais e zonas florestais. Outro destaque será o Castelo de Drácula, uma recriação da lendária morada do vampiro, com ruínas, labirintos, um lago e uma montanha-russa inspirada em morcegos.

O projeto inclui ainda áreas temáticas como a Londres vitoriana, centrada na caça aos vampiros, e o Porto de Nova Orleães, com atrações ligadas ao Mardi Gras e a lobisomens. Está também previsto um espaço pensado para famílias, onde surgirão criaturas sobrenaturais associadas a diferentes culturas.

Para lá das atrações principais, o complexo integrará três hotéis temáticos, um parque aquático com spa termal, um outlet de luxo, uma pista de corridas e uma arena com capacidade para 22.500 pessoas, preparada para acolher concertos e grandes eventos. Estima-se que o projeto venha a criar mais de 5.000 postos de trabalho e a gerar um impacto económico de cerca de 5 mil milhões de euros ao longo da próxima década.

Localizado a cerca de 20 minutos do centro de Bucareste e a 15 minutos do aeroporto internacional, o Dracula Land ambiciona afirmar-se como um novo ponto de referência do turismo europeu, juntando entretenimento de grande escala, tecnologia e o imaginário clássico criado por Bram Stoker.

