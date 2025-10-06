Esqueça a Disneyland, avisam os americanos. Afinal, o lugar mais feliz do mundo está em Portugal

Lisboa conquistou o título de destino de férias mais feliz do mundo, segundo a revista americana People, superando locais icónicos como a Disneyland.

Lisboa foi eleita o destino de férias mais feliz do mundo, superando locais emblemáticos como a Disneyland, segundo a revista americana People. O reconhecimento resulta de um estudo realizado pela BookRetreats, em colaboração com a Dr. Natalie Dattilo-Ryan, psicóloga de Harvard e especialista em felicidade holística.

A investigação avaliou 47 destinos turísticos com base em cinco fatores associados ao bem-estar: exposição solar, qualidade do sono, alimentação saudável, contacto com a natureza e prática de exercício físico. Lisboa destacou-se em várias categorias, sobretudo pela sua gastronomia saudável, acessível e diversificada, pela facilidade de deslocação a pé e pelos numerosos espaços verdes. A cidade regista ainda 2.828 horas de sol anuais, um elemento determinante para o bem-estar dos visitantes.

De acordo com a psicóloga, estes aspetos contribuem para a libertação de hormonas da felicidade — serotonina, dopamina, endorfinas e oxitocina —, que influenciam diretamente o humor, a energia, o sono e a digestão. Segundo a especialista, «Muitas destas coisas que nos fazem sentir bem, sol, movimento, alimentação e descanso, fazem parte de umas férias perfeitas, se escolhermos o destino certo».

A publicação acrescenta que Orlando (EUA) surge em terceiro lugar na lista, atrás de Helsínquia (Finlândia). Embora seja conhecida como a «Capital dos Parques Temáticos do Mundo», a cidade da Florida destacou-se sobretudo pelo clima ensolarado e pelas áreas verdes. Já Lisboa combina beleza urbana, qualidade de vida e experiências gastronómicas únicas, proporcionando uma estadia capaz de fazer qualquer visitante sorrir.