Troque a Disneyland e os jardins zoológicos por este parque português. Explicamos porquê

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Animais em estado semi-selvagem, quilómetros de natureza preservada e experiências que dificilmente encontrará noutros locais. Este parque português está a conquistar famílias e amantes da vida selvagem.

Localizado entre Santiago do Cacém e Sines, em pleno Alentejo, o Badoca Safari Park continua a afirmar-se como um dos destinos preferidos das famílias para fins de semana e períodos de férias. Envolvido pela natureza, este parque temático proporciona uma autêntica experiência de safari sem sair de Portugal.

A principal atração é o Safari Badoca, que leva os visitantes a percorrer diferentes zonas do parque, permitindo observar de perto animais selvagens em habitat natural. Entre as espécies presentes encontram-se zebras, girafas, búfalos, avestruzes, antílopes e gnus. Ao todo, o espaço acolhe centenas de animais de diversas espécies oriundas de várias regiões do mundo.

Além do safari, o bilhete de entrada dá acesso a várias atividades, incluindo apresentações de aves de rapina, sessões com lémures, visita à Ilha dos Primatas e percursos pedestres por áreas temáticas onde é possível encontrar cangurus, suricatas, facoqueros, bem como espaços dedicados à floresta tropical e africana. Nos meses mais quentes, realizam-se ainda apresentações de répteis.

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Para quem pretende viver experiências diferentes, o parque disponibiliza atividades adicionais, como o rafting africano e a interação com lémures. Existem também programas VIP que incluem encontros com girafas, safaris privados e experiências de falcoaria.

O rafting africano é uma das atrações mais procuradas pelos visitantes. Trata-se de um percurso aquático realizado em boias circulares, no qual os participantes seguem sentados ao longo de um canal de água rodeado por natureza e animais. Esta atividade tornou-se uma das mais populares do parque, sobretudo durante os dias de maior calor.

Os bilhetes têm preços a partir de 18,50 euros para crianças entre os 4 e os 10 anos e de 24 euros para adultos. A entrada é gratuita para crianças até aos 3 anos.

O parque encontra-se aberto diariamente, com horários que variam consoante a época do ano. Durante o verão, funciona habitualmente entre as 9h30 e as 18h00.

A cerca de 1h30 de Lisboa, o Badoca Safari Park consolidou-se como uma das escapadinhas favoritas de quem procura combinar natureza, diversão e contacto próximo com animais selvagens sem sair do país.

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Temas: Disneyland Badoca Safari Park Alentejo
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