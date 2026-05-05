A febre do momento na Europa já não é a Disneyland — há um novo parque a roubar as atenções

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A Disneyland já não é a única referência quando se fala de parques temáticos na Europa. Um novo destino está a conquistar visitantes e a tornar-se rapidamente um dos mais procurados do continente.

Há um parque temático na Europa que tem vindo a conquistar visitantes de todo o mundo e que muitos comparam à magia da Disneyland. Falamos do Efteling, atualmente um dos parques de diversões mais visitados do continente.

Inspirado em contos de fadas clássicos, o espaço combina atrações radicais com áreas dedicadas ao imaginário infantil, proporcionando uma experiência que cruza fantasia, natureza e tecnologia. Entre florestas encantadas, personagens mágicas e cenários imersivos, o Efteling destaca-se pela atenção ao detalhe e pela forte componente narrativa das suas atrações.

Onde fica o Efteling?

O parque situa-se em Kaatsheuvel, no sul dos Países Baixos, sendo facilmente acessível a partir de cidades como Amesterdão, Roterdão ou Eindhoven. A proximidade a grandes centros urbanos faz dele um dos destinos mais procurados para escapadinhas de fim de semana na Europa.

O que torna este parque tão especial?

O Efteling é reconhecido por recriar o universo dos contos de fadas de forma altamente imersiva. Um dos seus espaços mais emblemáticos é a “Floresta dos Contos”, onde histórias clássicas ganham vida através de cenários animados e interativos. O parque inclui ainda montanhas-russas, atrações aquáticas e espetáculos ao vivo, disponíveis ao longo de todo o ano.

Que tipo de atrações existem?

A oferta é bastante variada: há atrações pensadas para famílias com crianças pequenas, áreas temáticas mais tranquilas e também montanhas-russas de grande adrenalina. Tudo isto integrado num ambiente cenográfico que preserva a identidade de “mundo mágico” em todo o parque.

Quanto custa visitar o Efteling?

Os preços dos bilhetes variam conforme a data escolhida. Em 2026, um bilhete para maiores de 4 anos pode custar entre 40 e 56 euros, enquanto crianças até aos 3 anos não pagam entrada. O estacionamento é pago, com um custo fixo de cerca de 15 euros.

Os bilhetes são flexíveis e podem ser utilizados no prazo de um ano, permitindo também a alteração da data de visita, mediante disponibilidade.

Vale a pena planear a visita com antecedência?

Sim. O parque funciona com um sistema de preços dinâmicos, o que significa que a antecedência pode influenciar o valor do bilhete. Existe ainda a opção de bilhete flexível, ideal para quem não tem datas definidas.

Com uma procura em crescimento constante e uma oferta cada vez mais completa, o Efteling afirma-se como uma das experiências temáticas mais fortes da Europa, um destino onde a fantasia não é apenas decoração, mas parte central da visita.

Percorra a galeria acima ou veja nos vídeos abaixo para conhecer o parque: