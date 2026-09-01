Se pensa que é a Disneyland, está enganado. Americanos dizem que o melhor lugar está em Portugal

Parece Ibiza, mas fica a 45 minutos de Lisboa: as praias de sonho que todos devem ir uma vez na vida

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Durante anos, a Disneyland foi associada ao lugar onde a magia e a diversão se encontram. Mas, para alguns jornalistas americanos, há um destino em Portugal que merece ainda mais destaque.

Lisboa foi escolhida como o destino de férias mais feliz do mundo, ultrapassando alguns dos locais turísticos mais procurados, como a Disneyland. A distinção é atribuída pela revista americana People, com base num estudo da BookRetreats, desenvolvido com a colaboração da psicóloga de Harvard e especialista em felicidade holística, Dr. Natalie Dattilo-Ryan.

Para elaborar o ranking, o estudo avaliou 47 destinos turísticos tendo em conta cinco fatores associados ao bem-estar: exposição solar, qualidade do sono, alimentação saudável, contacto com a natureza e exercício físico.

Lisboa sobressaiu em várias destas áreas, especialmente graças à sua gastronomia saudável, acessível e diversificada, mas também à facilidade de percorrer a cidade a pé e à presença de espaços verdes. A capital portuguesa conta ainda com 2.828 horas de sol por ano, um fator que contribui para o bem-estar de quem a visita.

De acordo com a psicóloga, estes elementos ajudam o organismo a libertar hormonas da felicidade, como serotonina, dopamina, endorfinas e oxitocina, substâncias com influência no humor, na energia, no sono e na digestão.

"Muitas destas coisas que nos fazem sentir bem, sol, movimento, alimentação e descanso, fazem parte de umas férias perfeitas, se escolhermos o destino certo," explica a especialista.

A lista coloca ainda Orlando, nos Estados Unidos, na terceira posição, atrás de Helsínquia, na Finlândia. Apesar de ser conhecida como a “Capital dos Parques Temáticos do Mundo”, a cidade da Florida destacou-se principalmente pelo clima solarengo e pelos espaços verdes. Lisboa, por sua vez, reúne beleza urbana, qualidade de vida e experiências gastronómicas capazes de fazer qualquer visitante sorrir.