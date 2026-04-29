Montanhas-russas e piscinas: este parque em Portugal podia ser confundido com a Disneyland

Liliana regressa aos braços de Ricky, mas é a casa de luxo que impressiona

Não é preciso viajar até à Disneyland para viver um dia cheio de adrenalina e fantasia. Em Portugal, há um parque que combina montanhas-russas e zonas aquáticas num cenário surpreendente.

Se aprecia parques de diversões, há um local no norte do País que vale a pena conhecer: a Magikland, em Penafiel. Entre montanhas-russas, comboios, escorregas aquáticos e piscinas refrescantes, o espaço garante um dia inteiro de entretenimento pensado para toda a família.

O parque abre portas a quem procura adrenalina nos carrosséis e o encanto típico das diversões. Com uma área total de sete hectares, a Magikland reúne atrações para várias idades e amplos espaços verdes, proporcionando conforto ao longo de todo o dia.

O recinto está dividido em seis zonas temáticas. À entrada surge África, onde se pode andar nos pequenos “carros” de Dakar, em aviões de carrossel ou nos carrinhos de choque da Sanzala. No Mundo da Confusão, sobressaem o comboio, o elefante voador e os carrosséis com duendes. Já a Aldeia Medieval convida a subir à roda gigante para vistas sobre o parque, além de incluir o Castelo Fantasma.

No Far-West, as propostas passam por um carrossel com água, ideal para refrescar, e uma montanha-russa para quem prefere emoções fortes. Por sua vez, o Refúgio dos Piratas destaca-se pelo barco gigante e pelas lagoas envolventes. E estas são apenas algumas das muitas atrações disponíveis.

Para além das diversões, a Magikland disponibiliza várias piscinas e escorregas distribuídos pelo espaço, perfeitos para os dias de calor. No que toca à restauração, existem bares e um restaurante self-service, permitindo passar o dia completo no recinto.

O parque não está aberto durante todo o ano, sendo aconselhável consultar previamente o site para verificar datas e horários de funcionamento. A entrada é gratuita para crianças até aos 2 anos. Já os bilhetes para crianças dos 4 aos 12 anos têm o custo de 14 euros, enquanto para maiores de 13 anos o preço é de 22,50 euros. A Magikland recomenda a compra online dos bilhetes, de forma a evitar filas à entrada.