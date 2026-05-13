Parece saído do estrangeiro, mas este parque temático em Portugal está a rivalizar com a Disneyland

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Entre montanhas-russas, piscinas e atrações para toda a família, há um parque temático em Portugal que está a conquistar cada vez mais visitantes. Muitos dizem que parece saído do estrangeiro — e a verdade é que a popularidade não para de crescer.

Não é a Disneyland, mas este parque temático em Portugal proporciona um dia inteiro de entretenimento com montanhas-russas, carrosséis e zonas aquáticas pensadas para visitantes de todas as idades. Localizada no norte do País, a Magikland, em Penafiel, tem-se afirmado como um destino bastante procurado por famílias em busca de diversão.

O espaço reúne atrações como montanhas-russas, comboios, piscinas e escorregas de água, garantindo várias horas de atividades e diversão contínua. A Magikland recebe visitantes que procuram a adrenalina dos divertimentos clássicos e o ambiente característico dos parques temáticos.

Com uma área de sete hectares, o parque combina diversões com amplas zonas verdes, criando condições para uma experiência confortável e diversificada para todos os públicos. O recinto está dividido em seis áreas temáticas distintas. Logo à entrada encontra-se a zona África, onde os visitantes podem descobrir pequenos veículos inspirados no Dakar, aviões em movimento circular e carrinhos de choque na Sanzala. Já no Mundo da Confusão, destacam-se atrações como o comboio, o elefante voador e carrosséis decorados com figuras de duendes.

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Na Aldeia Medieval, os visitantes têm a possibilidade de apreciar a vista panorâmica através da roda gigante e explorar o Castelo Fantasma. Por sua vez, a área Far-West inclui um carrossel aquático para refrescar e uma montanha-russa destinada aos mais aventureiros.

O Refúgio dos Piratas distingue-se pelo grande barco e pelas lagoas em redor, completando a oferta temática do parque. Estas são apenas algumas das muitas atrações disponíveis no espaço.

Além dos divertimentos, a Magikland dispõe ainda de piscinas e escorregas distribuídos por todo o recinto, particularmente procurados nos dias de maior calor. O parque conta também com bares e um restaurante self-service, permitindo que os visitantes permaneçam no local durante todo o dia.

O funcionamento da Magikland é sazonal, pelo que é recomendável consultar previamente o site oficial para confirmar datas e horários. A entrada é gratuita para crianças até aos 2 anos. Os bilhetes custam 14 euros para crianças entre os 4 e os 12 anos e 22,50 euros para maiores de 13 anos. A Magikland aconselha ainda a compra antecipada online para evitar filas à entrada.

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Temas: Disneyland Magikland Penafiel
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