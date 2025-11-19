Mais barato do que a Disneyland, há um parque europeu que é um universo de fantasia de sonho

Montanhas-russas, passeios assustadores em palácios mágicos, uma floresta encantada ou um jardim aquecido. São apenas algumas das coisas incríveis neste parque de diversõesões

É o parque temático mais conhecido dos Países Baixos. Localizado no sul do país, o Efteling é uma escapadinha de sonho para famílias e, além disso, fica muito mais em conta do que uma visita à Disneyland Paris. Os bilhetes custam 38 euros durante a semana e 53 euros ao fim de semana para todos os visitantes a partir dos 4 anos; até aos 3 anos, a entrada é gratuita.

O que encontramos no Efteling? Um verdadeiro universo de fantasia, que tem vindo a crescer e modernizar-se desde a sua inauguração, em 1952. Atualmente, o parque inclui inúmeros eventos sazonais e concertos, bem como montanhas-russas — uma de madeira e outra com uma descida a pique, passeios assustadores em palácios mágicos, uma floresta encantada apelidada de “o maior livro vivo do mundo”, viagens de barco misteriosas e diversos carrosséis.

O Efteling revela-se também uma excelente opção para as férias de Natal, já que, durante o inverno, oferece um jardim aquecido, uma pista de patinagem no gelo e várias atividades típicas da estação.

Além disso, é possível passar a noite de final de ano no parque, rodeado de luzes e fogo de artifício. Por 52 euros, os visitantes têm acesso a todas as atrações até à 1h da manhã de 1 de janeiro, show de fogo de artifício à meia-noite, um copo de champanhe, um bolo tradicional neerlandês e estacionamento gratuito.

Existem voos diretos de Lisboa para o aeroporto de Eindhoven, com uma duração aproximada de três horas e preços a rondar os 125 euros para as datas das férias escolares de dezembro (valores à data da consulta). A partir do Porto, nas mesmas datas, há voos diretos a partir de 130 euros, com uma duração de cerca de 2h30.

A cidade de Kaatsheuvel, onde se encontra o parque e que oferece várias opções de alojamento, fica a aproximadamente 40 minutos de carro do aeroporto de Eindhoven. O próprio Efteling dispõe de hotel e de casas de madeira estilo chalé, com capacidade para 12 a 24 pessoas, ideais para grupos de amigos.

