A Disneyland ficou para trás: jornalistas americanos elegem lugar em Portugal como o melhor do mundo

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Um destino português foi eleito por jornalistas americanos como o melhor lugar do mundo, deixando para trás ícones como a Disneyland e reforçando o prestígio internacional de Portugal.

Lisboa foi distinguida como o destino de férias mais feliz do mundo, ultrapassando locais tão populares como a Disneyland, segundo a revista americana People. A conclusão resulta de um estudo realizado pela BookRetreats, desenvolvido em colaboração com a psicóloga de Harvard e especialista em felicidade holística, Dr. Natalie Dattilo-Ryan.

A investigação avaliou 47 destinos turísticos com base em cinco fatores associados ao bem-estar: exposição solar, qualidade do sono, alimentação saudável, contacto com a natureza e prática de exercício físico. Lisboa destacou-se em várias destas categorias, especialmente pela sua gastronomia saudável, diversificada e acessível, bem como pela facilidade de circulação a pé e pelos numerosos espaços verdes. A capital portuguesa soma ainda 2.828 horas de sol por ano, um elemento que contribui para o bem-estar de quem a visita.

De acordo com a psicóloga, estes fatores estimulam a libertação de hormonas da felicidade, como serotonina, dopamina, endorfinas e oxitocina, substâncias com impacto no humor, energia, sono e digestão.

"Muitas destas coisas que nos fazem sentir bem, sol, movimento, alimentação e descanso, fazem parte de umas férias perfeitas, se escolhermos o destino certo," explica a especialista.

A publicação refere ainda que Orlando, nos Estados Unidos, ocupa o terceiro lugar da lista, atrás de Helsínquia. Embora seja conhecida como a “Capital dos Parques Temáticos do Mundo”, a cidade da Florida destacou-se sobretudo pelo clima soalheiro e pelas áreas verdes. Já Lisboa alia beleza urbana, qualidade de vida e experiências gastronómicas capazes de conquistar qualquer visitante.