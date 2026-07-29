Este parque aquático português tem praia privada, uma ilha de piratas e aventura para toda a família

Entre as imagens da festa dos 40 anos de Catarina Siqueira, há uma com Ruy de Carvalho que está a emocionar os fãs

Não é preciso atravessar fronteiras nem gastar uma fortuna para viver um dia cheio de aventura em família. Em Portugal existe um parque que reúne dezenas de atividades ao ar livre, uma praia privada e até uma ilha de piratas, tornando-se uma alternativa cada vez mais procurada a destinos como a Disneyland ou a Isla Mágica.

Falamos do Parque Lagoa do Falcão, um espaço instalado junto a uma lagoa com cerca de quatro mil metros quadrados, onde a natureza e a diversão se encontram. O parque dispõe de uma praia privada e de inúmeras atividades pensadas para todas as idades.

Uma das principais atrações são os insufláveis aquáticos, que transformam a lagoa num autêntico parque de diversões sobre a água. Com vários percursos e obstáculos, esta é uma das experiências mais procuradas por famílias, grupos de amigos e festas de aniversário.

Quem prefere explorar a natureza de forma mais tranquila pode optar pela canoagem. A lagoa pode ser percorrida sozinho ou em dupla, permitindo apreciar a paisagem envolvente a um ritmo mais calmo.

A aventura continua fora de água. O parque conta com um barco pirata onde foi criado um mini circuito de arborismo dedicado aos mais pequenos. Entre pontes suspensas e diferentes desafios, as crianças testam o equilíbrio, a coordenação e a confiança.

Mas há muito mais para experimentar. O Parque Lagoa do Falcão dispõe de um mega slide com 200 metros, escalada, bubble football, tiro com arco, arremesso do machado, caça ao tesouro numa ilha pirata, mini-golfe, karts a pedais, stand up paddle, mini barcos, gaivotas e até safaris em Land Rover.

Os mais novos podem ainda visitar a quinta pedagógica, enquanto os espaços Wowpark Indoor e Funpark oferecem trampolins e insufláveis para quem prefere atividades em ambiente coberto.

Além das atrações, o parque está preparado para receber escolas, empresas, grupos e festas de aniversário, dispondo de programas personalizados. Conta ainda com bar, esplanada, zona de piqueniques, balneários e amplos espaços verdes.

Durante os meses de verão, entre junho e setembro, funciona diariamente, das 10h00 às 19h00. No resto do ano, recebe visitantes mediante reserva para grupos.