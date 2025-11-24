Quando este comportamento aparece numa relação, pode levar ao divórcio

Pequenos comportamentos podem parecer inofensivos à primeira vista, mas quando se tornam recorrentes, começam a minar a confiança e a harmonia do casal. Alguns destes hábitos, se não forem corrigidos a tempo, podem provocar tensões graves e, em casos extremos, levar ao divórcio. Reconhecer os sinais e agir cedo é fundamental para preservar a relação.

Muitas vezes, a paz encontra-se no silêncio. Contudo, nas discussões de casal, o silêncio é visto como um defeito de comunicação que pode até conduzir ao divórcio.

Numa relação, desentendimentos e discussões são naturais, mas é crucial saber lidar com eles através da comunicação. O problema surge quando uma das pessoas decide não falar, ignorando ou adotando uma postura evasiva durante a discussão. Este comportamento, quando repetido frequentemente, pode transformar-se num problema sério, alerta o investigador e professor de psicologia John Gottman, citado pelo HuffPost.

Durante 40 anos, John Gottman e a sua equipa no Instituto Gottman estudaram as interações de casais para identificar os principais fatores que podem levar à separação.

Os problemas de comunicação são apontados como comuns, e Gottman explica que atitudes como desprezar, criticar, tornar-se defensivo e bloquear o parceiro são formas de se afastar emocionalmente. Quando isto ocorre, torna-se impossível ter uma conversa adulta, deixando o companheiro que deseja dialogar a sentir-se sobrecarregado, sozinho e irritado.

Qual será então a melhor forma de evitar este comportamento? Veja na galeria acima uma lista de 7 dicas de terapeutas de casais para comunicar melhor, partilhadas pelo HuffPost.