«Eu gostava de saltar e correr, mas estou numa cadeira de rodas»: Aos 8 anos, Carminho foi diagnosticada com uma doença rara

Tem apenas 9 anos, mas já conhece o que é lutar todos os dias para recuperar a liberdade de ser criança. Carminho foi diagnosticada com a doença de Legg-Calvé-Perthes e, desde então, vê a infância limitada por cadeiras de rodas, cirurgias e reabilitações. O que não perdeu? A força de vontade.

«Eu gostava de saltar e correr, mas estou numa cadeira de rodas»



Saltava, corria e brincava como qualquer criança, até que começaram as dores persistentes numa perna. Os médicos diziam tratar-se de dores de crescimento, mas o diagnóstico certo só chegou mais tarde: Carminho tem a doença de Legg-Calvé-Perthes — uma condição rara que afeta a circulação sanguínea no osso da cabeça do fémur, provocando a sua destruição.

“Foi um choque”, contou a mãe, Cláudia Pinto, no programa Dois às 10. “Nunca tínhamos ouvido falar desta doença”. A primeira cirurgia correu bem, mas o osso voltou a colapsar. Desde então, Carminho deixou de conseguir andar e passou a deslocar-se numa cadeira de rodas. Ainda assim, não perde a alegria e continua cheia de energia.

“Não é fácil, mas com o apoio das pessoas fica mais fácil”, disse a pequena guerreira, que também se emociona ao falar do irmão, Manel. “É o meu melhor amigo e dá-me muita força”.

Carminho prepara-se agora para uma nova cirurgia, onde lhe será colocado um estabilizador externo na perna, com o objetivo de levantar a anca e permitir o regresso da circulação sanguínea naquela zona.