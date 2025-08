Um clique aqui pode salvar esta menina de cinco anos com uma doença única no mundo

É um caso único em Portugal e raríssimo no mundo. Carolina nasceu com uma mutação rara que compromete a sua autonomia. Não anda, não fala, e precisa de tratamentos muito caros para poder crescer com mais qualidade de vida. A família lançou um apelo comovente — e basta um gesto para fazer a diferença.

Carolina é uma menina de cinco anos com um sorriso contagiante e uma luta diária pela sobrevivência. Diagnosticada com uma mutação genética ultra rara — uma alteração no cromossoma 6 que lhe apagou 38 genes —, Carolina é um caso único no mundo. Não anda, não fala, e depende inteiramente dos pais, Sandra e Hélio.

Desde o nascimento que Carolina é acompanhada por médicos e terapeutas, tendo já realizado tratamentos intensivos, como o que fez em Lagos, no valor de 11 mil euros, que permitiu progressos importantes: conseguiu gatinhar, alimentar-se sozinha e aprender a comunicar por língua gestual.

Mas há ainda um longo caminho a percorrer. Carolina precisa urgentemente de continuar a realizar terapias intensivas e tratamentos especializados para ter uma vida mais autónoma. Para isso, a família lançou uma campanha de angariação de fundos. A ajuda de todos é fundamental.

“Todos os dias são uma batalha. Mas Carolina é uma guerreira”, dizem os pais, que não escondem o cansaço físico e emocional, mas também não baixam os braços. “Qualquer ajuda pode fazer a diferença.”