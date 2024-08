Ricardo tem 6 meses de vida se não fizer tratamento de 280 mil euros: «Tenho um filho de seis anos, não posso ir embora» - Saiba como ajudar

Em lágrimas, doente com cancro terminal revela o custo do tratamento que precisa: «É pagar para viver»

Conhecemos o testemunho comovente de um doente terminal. Ricardo foi diagnosticado com cancro no estômago e este espalhou-se de tal maneira, que os médicos deram-lhe um prazo de vida: seis meses. No entanto, há uma esperança: um tratamento de 280 mil euros. Saiba como ajudar

Hoje, a segunda parte do programa «Dois às 10» foi marcada pela história de Ricardo Faria. Começamos por assistir à reportagem em que Ricardo revela que tem um cancro terminal e que lhe deram seis meses de vida. Se não fizer um tratamento na Alemanha de 280 mil euros não vai sobreviver até ao fim do ano: «É pagar para viver», afirma. Em lágrimas, Ricardo mostra-se assustado e não quer deixar o filho sem pai e pede a ajuda de todos. Já em estúdio, Ricardo diz-nos que é um jovem saudável, sempre praticou desporto e até já participou numa maratona. Nos Países Baixos, onde vive, Ricardo recorda o momento em que os médicos lhe disseram que este só teria mais seis meses de vida, e fala-nos do seu diagnóstico: «O cancro já estava em fase terminal, alastrou-se pelo meu corpo, do estômago foi para o esófago e para o pescoço...», revela.

O nosso convidado que era um «jovem saudável até ter uma dor do estômago», confessa que não esperava nada com esta dimensão. No decorrer da conversa, Ricardo diz-nos como lidou ao ouvir que tinha apenas seis meses de vida: «O meu filho vai ficar sem mim, vou viver até ao natal e depois vou-me embora». Emigrante nos Países Baixos, Ricardo não encontrou aí nenhuma solução para o seu diagnóstico e foi até à Alemanha. Foi aí descobriu o tratamento de 280 mil euros que pode fazer para sobreviver.

Visivelmente emocionado, Ricardo diz-nos como convive com o filho de seis anos, sabendo que está a viver com um prazo ou com o tempo contado. O nosso convidado fala-nos deste tratamento que custa 280 mil euros ao qual pode ser submetido na Alemanha, e mostramos a página onde as pessoas podem doar: «Tudo o que me puderem ajudar, eu retribuo. A minha única esperança é este tratamento. Sem este tratamento, não vou conseguir viver». Em lágrimas, Ricardo diz-nos como se sente: «Sinto que estou a falhar ao meu filho, à minha esposa, e sinto que não sou eu. É como se tivesse preso num corpo que não é meu. Sinto revolta», confessa.

Os apresentadores fazem um apelo para ajudar Ricardo a custear o tratamento de 280 mil euros, na Alemanha. E neste link, encontra a página da recolha de donativos: https://www.gofundme.com/f/financial-help-to-beat-this-cancer

Veja aqui a conversa completa.