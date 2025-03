Um dos casais mais icónicos do «Big Brother» veja como estão 25 anos depois

Célia e Telmo regressam para promover a estreia do reality show. Veja o momento divertido partilhado pela TVI!

O icónico casal Célia e Telmo, que marcou a história do «Big Brother» em Portugal, está de volta para promover a grande estreia do formato no próximo dia 23 de março. A TVI partilhou recentemente um vídeo promocional nas redes sociais, onde os dois protagonizam um momento divertido e caricato, reacendendo a nostalgia dos fãs do reality show.

Na publicação do Instagram da estação televisiva, Célia e Telmo surgem numa pequena discussão humorística, relembrando a cumplicidade e o espírito animado que os tornaram inesquecíveis para o público. «25 anos sempre a dizer a mesma coisa», atira Célia em tom de brincadeira para o marido, arrancando risos aos seguidores do programa.

O regresso do «Big Brother» promete trazer surpresas e muitas emoções, com esta campanha a reforçar a ligação entre os espectadores e algumas das figuras mais emblemáticas que passaram pela casa mais vigiada do país.

Célia e Telmo participaram na primeira edição do «Big Brother» Portugal, transmitida em 2000, e rapidamente se tornaram um dos casais mais queridos pelo público. O romance que nasceu dentro da casa transformou-se numa relação duradoura fora do programa, conquistando os fãs ao longo dos anos.

Com esta nova promoção, a TVI aposta na nostalgia e na ligação emocional do público ao formato, preparando terreno para uma edição que promete surpreender.